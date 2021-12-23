«Около 2500 ветеранам второй карабахской войны назначена инвалидность». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда Азербайджана.

«Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты продолжает совместную работу с соответствующими структурами по оценке инвалидности участников второй карабахской войны. Проводится обследование военнослужащих, ведется работа с документами для оценки их инвалидности», - говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в Минтруда, для этого на первом этапе в электронную систему вносится информация, полученная из военно-врачебных комиссий министерств обороны и юстиции, внутренних войск и Государственной пограничной службы (справки, подтверждающие получение ранения на военной службе) и направления в лечебно-профилактические учреждения (форма 88).

«Затем Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации определяет степень инвалидности. После установления инвалидности посредством электронной системы в проактивном порядке ветеранам назначены социальные выплаты», - сообщили в министерстве.