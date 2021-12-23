Глава «Газпрома» написал Ильхаму Алиеву

Председатель правления Публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летием. В связи с этим он направил в адрес главы государства письмо.

«От имени правления Публичного акционерного общества «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с замечательным юбилеем – 60-летием со дня рождения. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, плодотворной и успешной деятельности, новых масштабных побед во имя Азербайджана», - говорится в письме.