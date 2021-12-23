Себастьян Курц нашел себе новую работу

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц поедет работать на частную компанию в США, сообщает издание Österreich.

По данным газеты, экс-канцлер подписал рабочий контракт с одной из частных фирм еще перед католическим Рождеством и будет работать в сфере инвестиций. Его будущий годовой доход оценивается в полмиллиона евро. Название компании не уточняется.

Отметим, что в октябре 2021 года он покинул пост канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием, а затем объявил о завершении политической карьеры.