Вооруженное нападение в Баку: сожительница и мошенники сообща украли 120 манатов

В отделение полиции Хатаинского района обратился житель столицы Дж. Алиев, сообщив, что 23 декабря к нему домой пробрались двое мужчин, нанесли несколько ножевых ранений, забрали 120 манатов и мобильный телефон, а затем покинули квартиру вместе с его сожительницей – жительницей Сабирабадского района С.Шахбазовой. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В результате оперативно-разыскных работ были задержаны подозреваемые – С.Шахбазова, а также ранее судимый житель Баку Р.Алиев. Поиски другого подозреваемого продолжаются.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.