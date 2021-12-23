Сотрудники Государственного таможенного комитета уничтожили крупную партию контрабандной и контрафактной продукции. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, всего было уничтожено 4 600 коробок с фейерверками, около 120 тысяч единиц пиротехники, большое количество просроченных лекарственных препаратов, 3 218 литров алкогольных напитков, свыше 360 кг продовольственных и непродовольственных товаров и 107 кг моющих средств.

Следует отметить, что уничтоженные товары относятся к категории непригодных для использования, неизвестного происхождения, ограниченного и запрещенного к обороту, которые были приняты на склад временного хранения в связи с попыткой перемещения через таможенную границу без соблюдения соответствующих норм.

Среди уничтоженных товаров были 37 непригодных для использования сувениров, 32 коробки сигарет и 51.70 литра различных алкогольных напитков армянского производства.

Товары были привлечены к процессу ликвидации на основании соответствующего экспертного заключения.