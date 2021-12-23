Айдын Керимов, автор haqqin.az 17:21

«Украина запустила собственное производство Bayraktar TB2», – сообщил вчера, 24 декабря глава офиса президента страны Андрей Ермак. «Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. Все началось с поставок байрактаров, а сейчас запущено их производство уже в Украине», – отметил он. В Москве сейчас идет срочный поиск овощей и фруктов, поставки которых из Турции можно было бы запретить в ответ на помощь Анкары Киеву в деле укрепления его обороноспособности. Еще 3 декабря российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре предупредил Реджепа Эрдогана о том, что дроны способствовали «деструктивному» поведению Украины. Турецкий лидер своего российского коллегу выслушал внимательно – но менять планы сотрудничества с украинцами не стал.

А даже расширил их, поскольку если первоначально речь шла о совместном производстве на предприятии под Киевом БПЛА типа ANKA, то теперь речь идет о классических, ставших уже легендарными Bayraktar TB2, первые из которых выйдут из заводских ангаров к концу 2022 года. У Москвы есть серьезный повод для озабоченности. Став свидетелем разрушительного воздействия инновационной турецкой тактики, основанной на БПЛА, сочетающей разведку, высокоточные ракетные удары, с тщательно скоординированными артиллерийскими атаками и использованием превосходства в воздухе – она так и не смогла найти адекватного ответа. И как минимум дважды вынуждена была отступать от своих планов. Первый раз – в Ливии, когда турецкие БПЛА помогли отразить наступление российских наемников и ливийских боевиков, которые уже дошли до окраин Триполи. Второй – когда во время Освободительной войны азербайджанские военные использовали байрактары для нейтрализации современного российского вооружения, состоящего на вооружении армянской армии, включая системы ПВО и бронетехнику.