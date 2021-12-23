Армянские ученые бьют тревогу: «Через 10 лет Армении не будет»

Натик Гусейнзаде, отдел информации 17:40

Через 30 лет после распада СССР, после конфликта с Азербайджаном, Армения пытается выжить любой ценой. Однако у страны и, в частности, у ее научного сообщества будущее весьма туманное, пишет французское издание La Vie («Жизнь»), подготовившее материал о плачевном состоянии науки в Армении. «Армения - маленькое государство без ресурсов, - открыто говорит ученая Аревик Саргсян, считающая, что на карту поставлено выживание государства. - Мы - часть истории человечества, мы должны продолжать оставаться в центре этой истории. Мы должны использовать наше наследие, чтобы возродиться, как Феникс». Как сообщает La Vie, после многолетнего простоя на склоне горы Арагац (Алагез) вновь заработал РОТ-54/2.6 - радиооптический телескоп, также известный как зеркальный телескоп Геруни. Это полусферическое неподвижное зеркало диаметром 54 метра с размещенным над ним подвижным фокусирующим зеркалом диаметром 2,6 метра. Однако весь комплекс, построенный в 1985 году, требует серьезной реставрации инфраструктуры, модернизации оборудования и, естественно, финансирования. Однако в Армении нет на это средств.

«После распада СССР армяне пережили серьезный экономический кризис и первую войну в Карабахе, - пишет французское издание. - Из-за нехватки ресурсов ученые из всех областей стали переезжать за границу или менять сферу деятельности». «Это был настоящий хаос, здесь никто не мог оставаться в науке, - вспоминает Арег Микаелян, директор Бюраканской обсерватории. - Столкнувшись с недостаточным государственным финансированием, армянские ученые находят спасение в международном партнерстве. Если у вас есть интересные идеи, то вы можете сотрудничать с зарубежными учеными в США, Японии и Европе. Армянская экономика и сельское хозяйство ограничены по сравнению с большими странами, потому что наша территория мала, как и наше население, и наш бюджет. В обсерватории всего 12 молодых ученых. Наука больше не имеет престижа прошлых лет, и зарплата в 170 евро не удовлетворяет молодых армян».