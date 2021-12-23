Казахстан открывает совместную торговую палату с талибами

«Афганистан и Казахстан в настоящее время работают над созданием совместной торговой палаты, которая поможет увеличить товарооборот между странами». Об этом на совместной пресс-конференции с министром торговли Казахстана Бахытом Султановым заявил исполняющий обязанности министра торговли «Талибана» Нуриддин Азизи, передает РИА Новости.

По его словам, Казахстан остается одной из стран, с которой Афганистан поддерживает широкие торговые отношения.