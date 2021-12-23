Россия высылает экс-главу азербайджанской диаспоры

Суд признал экс-председателя региональной национально-культурной автономии (РНКА) азербайджанцев Московской области Галиба Агаева виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал его на 5 тысяч рублей с принудительной депортацией с территории России. Кроме того, суд принял решение о помещении Г.Агаева в центр временного содержания иностранных граждан МВД России.

Бывший глава диаспоры признан виновным в нарушении статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях «О нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в Российской Федерации».