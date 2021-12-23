Пашинян поведал лидерам партий о встрече с Ильхамом Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Консультативного совета по сотрудничеству с внепарламентскими политическими силами, передает газета «Айкакан Жаманак».
На встрече приняли участие лидер партии «Республика» Арам Саркисян, лидер партии «Либерал» Самвел Бабаян, представитель прогрессивно-центристской партии «Альянс» Тигран Арзаканцян, лидер партии «Справедливая Армения» Норайр Норикян, лидер партии «Суверенная Армения» Давид Санасарян и другие.
«На предыдущем заседании мы договорились встретиться после визита в Брюссель. Как всегда, хочу поделиться с вами последней информацией», - сказал Пашинян.