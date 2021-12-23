Эрдоган: Турция решила проблему с курсом лиры всего за час
«Рост ВВП Турции по итогам 2021 года достигнет двухзначного показателя». Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу, 25 декабря, в провинции Газиантеп, передает «Анадолу».
По словам Эрдогана, Турция – восходящая звезда XXI века.
«Когда мы пришли к власти в Турции, резервы Центробанка составляли всего 27,5 млрд долларов, тогда как долг перед МВФ достигал 23,5 млрд долларов. Сегодня мы говорим уже о 120 млрд долларов резерва ЦБ и отсутствии задолженности перед МВФ», - сказал турецкий лидер.
Эрдоган сообщил, что годовой показатель турецкого экспорта достиг рекордных 221 млрд долларов.
«Экономика развивается, ущерб от пандемии в туристической сфере был во многом преодолен. Вне всяких сомнений 2022 год будет еще более успешным для туриндустрии», - сказал президент страны.
Он также привлек внимание к недовольству определенных кругов активным развитием Турции, и в качестве примера, напомнил о недавних скачках в курсе национальной валюты.
«Страна столкнулась с беспрецедентными попытками манипуляций на валютном рынке, но власти решили эту проблему всего за один час», - сказал турецкий лидер.