Эрдоган: Турция решила проблему с курсом лиры всего за час

«Рост ВВП Турции по итогам 2021 года достигнет двухзначного показателя». Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу, 25 декабря, в провинции Газиантеп, передает «Анадолу».

По словам Эрдогана, Турция – восходящая звезда XXI века.

«Когда мы пришли к власти в Турции, резервы Центробанка составляли всего 27,5 млрд долларов, тогда как долг перед МВФ достигал 23,5 млрд долларов. Сегодня мы говорим уже о 120 млрд долларов резерва ЦБ и отсутствии задолженности перед МВФ», - сказал турецкий лидер.