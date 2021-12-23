Полиция предотвратила вооруженное нападение на резиденцию королевы Елизаветы II

Сотрудники полиции задержали в субботу, 25 декабря, вооруженного мужчину, прорвавшегося на территорию Виндзорского замка, где в настоящее время Рождество отмечает королева Великобритании Елизавета II, передает ТАСС со ссылкой на британские правоохранительные органы.

Сообщается, что 19-летний мужчина из Саутгемптона, имя которого не разглашается, был заключен под стражу.

«Мужчина был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием. В настоящее время он остается под стражей», - говорится в сообщении полиции.