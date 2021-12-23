Французский депутат назвал поездку Пекресс в Ханкенди провокацией
Действующая во Франции Ассоциация друзей Азербайджана выразила протест против незаконной поездки кандидата в президенты этой страны от Партии республиканцев Валери Пекресс вместе с французскими депутатами Брюно Ретайо и Мишелем Барнье в Карабахский регион Азербайджана, сообщает азербайджанский Государственный комитет по работе с диаспорой.
В заявлении, подписанном президентом Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, вице-президентом Группы дружбы Франция-Азербайджан в Национальной Ассамблее Франции Жеромом Ламбером, однозначно говорится, что этот шаг Валери Пекресс носит провокационный характер, так как город Ханкенди признается международными структурами как часть территории Азербайджана.
«Поездку на эту территорию невозможно представить без суверенных органов власти Азербайджана. Если госпожа Пекресс желает защитить мир, то должна начать с повторного изучения уроков истории. Совершая поездку в Карабах и нарушая суверенитет Азербайджана, она чинит провокацию и лишает себя права играть ту или иную роль в мирном созидании», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Азербайджан, как и Франция, является светским государством.
«Поэтому мы не можем понять, почему эти заявления, сделанные в период предвыборной кампании, направлены на раздувание пресловутой религиозной угрозы против восточных христиан. Христиане живут на территории Азербайджана, куда в последние годы Его святейшество Папа совершил несколько визитов, в условиях абсолютного мира и спокойствия», - отмечается в заявлении.
Ассоциация доводит до внимания, что карабахский конфликт являлся чисто территориальным конфликтом между двумя государствами.
«На протяжении тридцати лет Армения, несмотря на осуждение Совета Безопасности ООН, военным путем удерживала под оккупацией, можно сказать, 20% территории Азербайджана". В заявлении отмечается, что после восстановления в минувшем году прекращения огня, возвращение данных территорий законным путем следует расценивать, как победу международного права, подобно тому, как Франция в 1918 году освободила Эльзас-Лотарингию от германских оккупационных сил», - указано в сообщении.
Aссоциация друзей Азербайджана считает, что «Франции и ее представителям для стремления к устойчивому миру необходимо, уважая элементарные нормы международного права, демонстрировать свою беспристрастность. Госпожа Пекресс намеренно забыла об этом в своих мелких политических расчетах, она далека от того, чтобы быть достойной позиции, предусматривающей, по ее утверждению, ответственность в поисках мира».