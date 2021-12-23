Французский депутат назвал поездку Пекресс в Ханкенди провокацией

Действующая во Франции Ассоциация друзей Азербайджана выразила протест против незаконной поездки кандидата в президенты этой страны от Партии республиканцев Валери Пекресс вместе с французскими депутатами Брюно Ретайо и Мишелем Барнье в Карабахский регион Азербайджана, сообщает азербайджанский Государственный комитет по работе с диаспорой.

В заявлении, подписанном президентом Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, вице-президентом Группы дружбы Франция-Азербайджан в Национальной Ассамблее Франции Жеромом Ламбером, однозначно говорится, что этот шаг Валери Пекресс носит провокационный характер, так как город Ханкенди признается международными структурами как часть территории Азербайджана.

«Поездку на эту территорию невозможно представить без суверенных органов власти Азербайджана. Если госпожа Пекресс желает защитить мир, то должна начать с повторного изучения уроков истории. Совершая поездку в Карабах и нарушая суверенитет Азербайджана, она чинит провокацию и лишает себя права играть ту или иную роль в мирном созидании», - говорится в сообщении.