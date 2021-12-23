Захарова назвала главные темы на переговорах с НАТО

«Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений – главные вопросы на предстоящих переговорах с США и Альянсом». Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», – сказала она.

Отметим, что ранее Москва опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами – членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.