Рабочую неделю страны привязали к расписанию работы банков Запада наш обзор
«Национальная рабочая неделя» будет обязательной для государственных органов с 1 января 2022 года, с пятничным рабочим временем, которое будет заканчиваться в 12 часов дня, прямо перед пятничной молитвой. Выходными днями также станут суббота и воскресенье.
Эмираты и здесь стали первыми среди монархий Персидского залива. Многовековая традиция разрушена – и все ради того, чтобы идти в ногу с мировыми рынками. Это уже второе с 2006 года изменение календарной рабочей недели - и с каждым разом Эмираты становятся все ближе к западному муру. А точнее – к расписанию работы банков Запада.
«Продленные выходные являются частью усилий правительства ОАЭ по укреплению баланса между работой и личной жизнью и повышению социального благополучия при одновременном повышении производительности для повышения экономической конкурентоспособности ОАЭ», - сообщает местное правительственное информационное агентство WAM.
Изначально рабочая неделя была с субботы по среду, а выходные – в четверг и пятницу. То есть, только три стандартных банковских дня Запада были доступны местному бизнесу. В 2006 году порядок был изменен – выходными стали пятница и суббота. Но и этого показалось мало – и вот перед нами новая схема. Которая различается с западной только на полдня: 4 с половиной дня рабочего времени вместо стандартной пятидневной рабочей недели.
Не стоит говорить о религиозных аспектах, поскольку календарь – дело политическое. Не так давно власти Эмиратов объявили о 50 новых экономических инициативах по привлечению иностранных инвестиций, которых планируется привлечь на сумму не меньше чем 150 миллиардов долларов. И рабочий ритм страны также подстраивается под эту цель – а уж соответствующее богословское толкование для этого обязательно найдется, при таких то финансовых ожиданиях.
Тем более, что и искать его особо не придется, ведь лишь половина пятницы с 1 января будет рабочей, время же для молитвы так и остается священным. Все для бизнеса и инвестиционной привлекательности, ведь еще в прошлом году в ОАЭ ввели уголовную ответственность за так называемые «убийства чести» и существенно смягчили законы, касающиеся сожительства пар, не состоящих в браке, а также законодательные нормы в отношении алкоголя и личного статуса.
Примечательно, что не только в бизнесе здесь дело. Либерализация законодательства, введение долгосрочных виз для привлечения и удержания зарубежных талантов, перекраивание рабочей недели под западные стандарты – все это инструменты главной и амбициозной политической цели руководства Эмиратов, а именно – достижения регионального лидерства среди монархий Залива. Причем, не просто политического, а опирающегося на прочнейший экономический фундамент.
Понятно, что главный конкурент здесь – Саудовская Аравия, поскольку Катар идет своим путем и не имеет желания втягиваться в местные игры. И складывается впечатление, что Эр-Рияд начинает отставать. То ли реформаторский дух у наследного принца Мухаммеда бин Салмана, столкнувшегося с саудовскими внутриполитическими реалиями, поубавился. То ли планы грандиозных реформ оказались серьезно превышающими реальные возможности Саудовской Аравии. В любом случае, темпы преобразований и экономического развития Эмиратов сегодня превышают саудовские.
А внешнеполитическая активность ОАЭ, их стремление заключить сразу несколько новых союзов - и с Израилем, и с Турцией, и даже с сирийским Асадом и афганскими талибами – переводят дипломатический потенциал Эмиратов на качественно новый уровень. И дает существенную прибавку «веса» на международной арене.
«Эмиратское чудо» в экономике стремительно конвертируется во внешнеполитическое влияние. И скоро нас будет удивлять не западная рабочая неделя в монархии Залива, а то внимание, с которым в иностранных столицах будут прислушиваться к мнению ОАЭ по международным и региональным вопросам.