Джемаль Бустани, автор haqqin.az 00:40

«Национальная рабочая неделя» будет обязательной для государственных органов с 1 января 2022 года, с пятничным рабочим временем, которое будет заканчиваться в 12 часов дня, прямо перед пятничной молитвой. Выходными днями также станут суббота и воскресенье. Эмираты и здесь стали первыми среди монархий Персидского залива. Многовековая традиция разрушена – и все ради того, чтобы идти в ногу с мировыми рынками. Это уже второе с 2006 года изменение календарной рабочей недели - и с каждым разом Эмираты становятся все ближе к западному муру. А точнее – к расписанию работы банков Запада.

«Продленные выходные являются частью усилий правительства ОАЭ по укреплению баланса между работой и личной жизнью и повышению социального благополучия при одновременном повышении производительности для повышения экономической конкурентоспособности ОАЭ», - сообщает местное правительственное информационное агентство WAM. Изначально рабочая неделя была с субботы по среду, а выходные – в четверг и пятницу. То есть, только три стандартных банковских дня Запада были доступны местному бизнесу. В 2006 году порядок был изменен – выходными стали пятница и суббота. Но и этого показалось мало – и вот перед нами новая схема. Которая различается с западной только на полдня: 4 с половиной дня рабочего времени вместо стандартной пятидневной рабочей недели. Не стоит говорить о религиозных аспектах, поскольку календарь – дело политическое. Не так давно власти Эмиратов объявили о 50 новых экономических инициативах по привлечению иностранных инвестиций, которых планируется привлечь на сумму не меньше чем 150 миллиардов долларов. И рабочий ритм страны также подстраивается под эту цель – а уж соответствующее богословское толкование для этого обязательно найдется, при таких то финансовых ожиданиях. Тем более, что и искать его особо не придется, ведь лишь половина пятницы с 1 января будет рабочей, время же для молитвы так и остается священным. Все для бизнеса и инвестиционной привлекательности, ведь еще в прошлом году в ОАЭ ввели уголовную ответственность за так называемые «убийства чести» и существенно смягчили законы, касающиеся сожительства пар, не состоящих в браке, а также законодательные нормы в отношении алкоголя и личного статуса.