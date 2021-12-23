Количество беженцев в Европе увеличилось на 15%

Количество искателей убежища в Европейской союзе, снизившееся в 2020 году из-за пандемии, возросло в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные Европейского статистического агентства.

В первые девять месяцев 2021 года в ЕС зарегистрировано 355 955 новых заявлений о предоставлении убежища, что на 15% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Основной целью мигрантов остается Германия: на конец сентября было подано 100 240 заявлений, что на треть больше, чем за соответствующий период в 2020 году, и более чем вдвое выше среднеевропейского показателя.