Иранец попросил безработного Атакишиева за 2 тысячи манат забрать пакет. А там оказались наркотики

Инара Рафикгызы, судебный репортер 01:03

Отец четырех детей Зия Атакишиев, уроженец Бейлагана, проживающий на съемной квартире в Ясамальском районе и зарабатывавший на жизнь ремонтом квартир, остался без работы и денег, решил выйти из ситуации с помощью иранского друга, которого приобрел в соцсетях, оказался в итоге на скамье подсудимых за торговлю наркотиками и получил длительный срок тюремного заключения. Виртуальная дружба, возникшая в Instagram между Зией Атакишиевым и иранцем Афшином, дорого обошлась уроженцу Бейлагана. Зия написал другу, что из-за пандемии остался без денег и попросил его о помощи.

Атакишиев частично признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он рассказал, что переехал из района в Баку, чтобы содержать семью, снял квартиру в Ясамальском районе и занимался ремонтом квартир. Он делился фотографиями отремонтированных им квартир в Instagram, демонстрируя их подписчикам. Афшин, представившийся иранцем, написал, что ему очень понравились его работы. Он даже пригласил Зию в Иран, чтобы тот отремонтировал его дом. Однако из-за строгого режима карантина Зия не смог принять предложение Афшина. На тот момент финансовое положение Атакишиева значительно ухудшилось из-за вынужденного прекращения работ по ремонту квартир, вызванного пандемией. В письме Афшину он рассказал, что сидит без денег и попросил о помощи. В ответ «Афшин» написал, что Зия может заработать, если возьмет наркотики в указанных им местах и доставит их по нужным адресам. «Я согласился с предложением иранца, - рассказал на суде Атакишиев. - Сфотографировав кредитную карту моего брата, я отправил ее Афшину через WhatsApp, чтобы, после завершения работы, он перевел на нее 2.000 манатов. Мой брат не знал, почему я попросил его кредитную карту». 11 марта этого года Атакишиев вышел из дома, чтобы продать часть наркотиков, которые хранил у себя в спальне. В ту же ночь его задержали сотрудники Главного управления наркоконтроля МВД. В ходе личного обыска при нем были обнаружены и изъяты героин, метадон и метамфетамин. Затем полицейские провели обыск на съемной квартире, на которой проживал Атакишиев, и обнаружили там более килограмма героина, психотропных веществ, а также электронные весы.