500 тысяч спецслужбам и 100 тысяч судье за приговор так в Азербайджане решались вопросы
Бывший глава Следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Мовлам Шихалиев отправил из тюрьмы месседж с угрозами бизнесмену Ахмеду Мирзоеву, пострадавшему от его бандитских действий. Об этом заявил сам Мирзоев.
Ахмед Мирзоев был задержан Министерством национальной безопасности по обвинению в контрабанде антикварными изделиями. В МНБ ему предложили либо заплатить 500 тысяч долларов, либо оказаться на неопределенный срок в подвале МНБ. Он выбрал первое и заплатил взятку. Когда же дело было передано в суд, Мирзоев заплатил еще 100 тысяч долларов судье - за приговор в виде условного наказания.
Но даже после освобождения М.Шихалиев не отстал от А.Мирзоева и в период с 2010 по 2015 годы держал его под своим личным контролем. За эти годы он бесплатно забирал у Мирзоева кафель, метлах, другие стройматериалы и сантехнику для ремонта своих многочисленных особняков, а также заставил пострадавшего, который был также акционером Гедабекского завода минеральных вод, регулярно снабжать его особняки и объекты водой «Славянка».
Кроме этого, Шихалиев позвонил как-то раз Мирзоеву и велел сделать ему подарок ко дню рождения – купить для него костюм от Stefano Ricci за 25.000 долларов...
Бизнесмен, который по-прежнему боялся преследований со стороны МНБ, выполнил и это требование всесильного Шихалиева.
Наш сайт неоднократно писал о связанных с Ахмедом Мирзоевым эпизодах из уголовного дела Мовлама Шихалиева и его подручных. Теперь же бизнесмен утверждает, что, после его показаний суду, Мовлам Шихалиев направил ему месседж с угрозами через своего родственника Ализамина:
«Ализамин встретился с Ясером Мамедовым, моим сотрудником из ООО “Santemax”, и сказал, что Мовлам Шихалиев это дело так не оставит, - поделился Мирзоев. – Он намекнул, что у Шихалиева везде есть свои люди, и что я еще отвечу за показания в суде против него. Я серьезно отношусь к этим угрозам. Если Ализамин, который был личным водителем Мовлама Шихалиева, говорит такие слова, значит, он что-то знает…»
А.Мирзоев напомнил, что 500 тысяч долларов от имени Мовлама Шихалиева у него требовал начальник отдела Главного следственного управления МНБ Тахсин Агаев. А после того, как он принес всю сумму, Тахсин спросил: «А нам ты ничего не дашь?» И потребовал еще 10.000 долларов, «чтобы лучше подготовить мое дело и уже в ближайшее дни отправить его в суд».
Деньги Мирзоев передал Агаеву возле своего дома. Он вспоминает, что Агаев брал их очень осторожно, словно чего-то опасаясь.
«Вы бы видели, как он бежал, взяв у меня деньги, - говорит Мирзоев. - Как настоящий бандит».
«Я был в безвыходном положении, поэтому согласился со всеми их требованиями. А что я мог сделать? Я даже адвоката не нанял, смысла не было! Ведь эти люди превратили МНБ в свой частный бизнес, у них были свои подвалы, свои бандиты», - вспоминает пострадавший.