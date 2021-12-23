Инара Рафикгызы, судебный репортер 01:28

Бывший глава Следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Мовлам Шихалиев отправил из тюрьмы месседж с угрозами бизнесмену Ахмеду Мирзоеву, пострадавшему от его бандитских действий. Об этом заявил сам Мирзоев. Ахмед Мирзоев был задержан Министерством национальной безопасности по обвинению в контрабанде антикварными изделиями. В МНБ ему предложили либо заплатить 500 тысяч долларов, либо оказаться на неопределенный срок в подвале МНБ. Он выбрал первое и заплатил взятку. Когда же дело было передано в суд, Мирзоев заплатил еще 100 тысяч долларов судье - за приговор в виде условного наказания.

Но даже после освобождения М.Шихалиев не отстал от А.Мирзоева и в период с 2010 по 2015 годы держал его под своим личным контролем. За эти годы он бесплатно забирал у Мирзоева кафель, метлах, другие стройматериалы и сантехнику для ремонта своих многочисленных особняков, а также заставил пострадавшего, который был также акционером Гедабекского завода минеральных вод, регулярно снабжать его особняки и объекты водой «Славянка». Кроме этого, Шихалиев позвонил как-то раз Мирзоеву и велел сделать ему подарок ко дню рождения – купить для него костюм от Stefano Ricci за 25.000 долларов... Бизнесмен, который по-прежнему боялся преследований со стороны МНБ, выполнил и это требование всесильного Шихалиева. Наш сайт неоднократно писал о связанных с Ахмедом Мирзоевым эпизодах из уголовного дела Мовлама Шихалиева и его подручных. Теперь же бизнесмен утверждает, что, после его показаний суду, Мовлам Шихалиев направил ему месседж с угрозами через своего родственника Ализамина: