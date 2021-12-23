«Я возражал, потому что мое финансовое положение было неважным - рассказал на процессе Мирзоев. - Мне обещали, что переведут на другую работу и вернут прежнюю зарплату. Но никаких изменений не происходило. Причем, понизили зарплату только мне».

Как сообщает haqqin.az , Исмихан Мирзоев признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Он рассказал суду, что одиннадцать лет работал в хозяйственном отделе университета и его ежемесячная зарплата составляла 600 манатов. После смены руководства БГУ его ставка была снижена до 400 манатов.

Обвиняемый сообщил, что, в течении двух лет, обращался по этому вопросу к руководству университета, но безрезультатно.

«В университете происходили кадровые изменения, привели новых сотрудников. В моем цехе появился рабочий по имени Гачай. Тогда я снова встретился с советником ректора, Мирзой Мирзоевым. Тот сказал, что все уточнит и сообщит мне результаты через несколько дней. Несколько дней прошли, но зарплату мне не так и не подняли, мало того, Гачай сообщил, что меня увольняют. Я пришел в ярость, попробовал записаться на прием к ректору, но меня не приняли. Тогда прямиком направился в кабинет Мирзы муаллима. Сказал, что я перенес открытую операцию на сердце и, вдобавок, ухаживаю за больным человеком. Мирза ответил, что изучит мой вопрос. Но когда я вернулся в мастерскую, все инструменты с моего рабочего места были уже собраны…».

Согласно показаниям обвиняемого, он забрал свои инструменты и вернулся в кабинет Мирзы Мирзоева.

«На мгновение потерял контроль, вытащил нож, который у меня был при себе, и ударил его, - признался обвиняемый. - В это время в комнату вошел комендант АГУ, Шахлар. Он хотел оттащить меня от помощника, но в гневе, уже ничего толком не соображая, я ударил ножом и его. В тот день в БГУ проходили экзамены и на территории университета дежурила машина «Скорой помощи». Я подошел к ним, сказал, что в кабинете есть раненые, потом сел в такси и уехал из университета. Сожалею о своем поступке».

Допрошенный в качестве потерпевшего советник ректора БГУ по финансовым вопросам Мирза Мирзоев рассказал, что знал обвиняемого лично, общался с ним дважды.

«В первый раз он подошел ко мне и сказал, что у него финансовые проблемы, - сказал Мирзоев. - Я ответил, что доложу об этом ректору. В 2020 году он снова пришел и сообщил, что его зарплату урезали на 200 манатов. Причину я выяснил: накануне смены руководства, Исмихана перевели на другую позицию с понижением зарплаты. Собственно, он подписал заявление, что согласен с этим решением. Я сказал ему тогда: «Зарплату повысят только в том случае, если тебя переведут на другую должность». Да и вообще, этот вопрос находился вне моей компетенции. У меня хорошие отношения с сыном Исмихана, который также работал в университете, в отделе обеспечения.

Через некоторое время Исмихан опять пришел ко мне, сказал, что больше не хочет быть рабочим и просил помочь ему попасть на прием к ректору, угрожая, в противном случае уволиться и забрать все свои инструменты».

Мирзоев также отметил, что в момент нападения он только вернулся с приема у врача-окулиста:

«Исмихан пришел ко мне с документами, сказал, что его уволили. Я ответил, что не в курсе дела. Тогда он ударил меня ножом, а потом нанес удар вошедшему в комнату Шахлару. Я все еще не понимаю, почему он это сделал…»

Mирза Мирзоев сказал, что у него нет претензий и жалоб к обвиняемому.

Другой пострадавший, Шахлар Багалиев, рассказал суду, что работает в университете комендантом с 1993 года.

«Когда я вошел в комнату и увидел происходящее, сразу же подбежал, чтобы разнять их. И тоже получил удар ножом».

Багалиев также не выдвинул претензий или жалоб в отношении Исмихана Мирзоева.

После того, как гособвинитель попросил у суда время для подготовки выступления, на процессе было объявлено о завершении судебного расследования.

Отметим, что 27 июля 2021 года, в главном корпусе Бакинского государственного университета, сотрудник хозяйственного отдела Исмихан Мирзоев нанес ножевые ранения советнику ректора по финансовым вопросам Мирзе Мирзоеву и коменданту Шахлару Багалиеву, после чего, по решению Ясамальского районного суда, был признан виновным по статье 126 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса и взят под арест.

Процесс продолжится 21 января.