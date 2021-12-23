Эльнур Мамедов, отдел экономики 01:51

Вот уже который месяц, как на Европу обрушилась газовая лихорадка. Цены на газ то взлетают выше 2 000 тыс. долларов за тысячу кубометров, то снижаются вдвое, что ничего хорошего европейцам не предвещает. Зима на дворе, а подземные газохранилища все так и пустуют. Вроде бы и Россия, как основной поставщик «голубого топлива» в Европу, не прочь увеличить поставки в ответ на соответствующие обвинения международной общественности. Но в Брюсселе никак не реагируют на задержки с вводом в эксплуатацию «Северного потока» из-за отсутствия сертификации оператора трубопровода и даже не увеличивают объемы заявок. И если ранее Западу удавались попытки свалить всю вину на «безжалостную» Москву, то в последнее время это становится все труднее. Все чаще в искусственно нагнетаемой ситуации здесь обвинять стали еврочиновников. В частности, итальянская газета La Stampa отметила, что Еврокомиссия не нашла доказательств вины России в росте цен на газ, в то же время погоня за зеленой энергетикой сильно влияет на подорожание топлива.

Достаточно отметить, что настроенная против «Северного потока- 2» Польша уже призывала вице-президента ЕК Маргрет Вестагер проверить деятельность «Газпрома» на признаки манипуляции рынком в целях финансовой и политической выгоды. В Брюсселе же заявили, что собранных данных по этому вопросу недостаточно, чтобы делать выводы о вине Москвы. Газета видит проблемы с газом не столько в действиях России, сколько в очевидном разладе внутри самого Евросоюза. Мол, у стран - флагманов Европы разные взгляды на способы замещения неэкологичных источников энергии, что разделило ЕС минимум на две части. О том, что Россия не заинтересована в фантастически высоких ценах на газ, не раз говорил и президент РФ Владимир Путин. С самого начало он утверждал, что это – результат заумных решений Брюсселя, заменившего контрактные поставки газа на своповые. И если вначале он настаивал на долгосрочных контрактах, то вскоре дал указание наращивать поставки газа в Европу и без таких контрактов. Но в последние дни Европа и вовсе выкидывает такие фокусы с российским газом, будто не ей нужно это топливо. Так, «Газпром» на этой неделе не бронирует транзитные мощности газопровода «Ямал-Европа», потому что покупатели не выставили заявок на покупку. Да, Европа перестала подавать ежедневные заявки. Нужен ей газ или нет – остается только догадываться. Но при этом по «Ямалу-Европе» газ в настоящее время качается реверсом из Германии в Польшу. То есть газ по этому трубопроводу идет в обратном направлении – из центра Европы в Польшу, а возможно, и Украину. Когда из России шло больше газа - этот реверс был виртуальным, теперь же он стал реальным.

Можно ли отсюда сделать вывод о том, что Европа вдруг перестала нуждаться в российском газе. Дело в том, что «Ямал-Европа» - одно из трех направлений, по которым сегодня в Европу поставляется российский газ. Поставки по «Турецкому потоку» и транзитом через Украину пока продолжаются, а вот транзит через Беларусь уже несколько дней простаивает, а это трубопровод мощностью 33 млрд кубометров в год. «Газпром» же утверждает, что осуществляет поставки газа по заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. Жалоб от потребителей в странах ЕС нет. Трубопровод «Ямал-Европа» - яркий пример того, как Брюссель умышленно нагнетает газовую лихорадку в Европе. Контракт «Газпрома» на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности польского участка распределяют по заявкам на аукционах, на чем, кстати, настаивала сама Польша. В связи с этим «Газпром» бронирует мощности на транзит газа только по заявкам потребителей. А по контрактам загружается «Северный поток» (170 млн кубометров в сутки) и полностью используются транзитные мощности по контракту с Украиной (109 млн кубометров в сутки). Таким образом, «Ямал-Европа» выполняет второстепенные и вспомогательные задачи, и его подключили к поставкам только для обеспечения Европы газом в трудные дни. Но… В последние дня американские танкеры с сжиженным природным газом (СПГ), которые направлялись в Азию, начали движение в сторону Европы. Суда прямо по ходу рейса меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше, поскольку цены там достигают новых пиков.