Против кого направлены газовые игры в Европе? наш комментарий
Вот уже который месяц, как на Европу обрушилась газовая лихорадка. Цены на газ то взлетают выше 2 000 тыс. долларов за тысячу кубометров, то снижаются вдвое, что ничего хорошего европейцам не предвещает. Зима на дворе, а подземные газохранилища все так и пустуют.
Вроде бы и Россия, как основной поставщик «голубого топлива» в Европу, не прочь увеличить поставки в ответ на соответствующие обвинения международной общественности. Но в Брюсселе никак не реагируют на задержки с вводом в эксплуатацию «Северного потока» из-за отсутствия сертификации оператора трубопровода и даже не увеличивают объемы заявок. И если ранее Западу удавались попытки свалить всю вину на «безжалостную» Москву, то в последнее время это становится все труднее. Все чаще в искусственно нагнетаемой ситуации здесь обвинять стали еврочиновников. В частности, итальянская газета La Stampa отметила, что Еврокомиссия не нашла доказательств вины России в росте цен на газ, в то же время погоня за зеленой энергетикой сильно влияет на подорожание топлива.
Достаточно отметить, что настроенная против «Северного потока- 2» Польша уже призывала вице-президента ЕК Маргрет Вестагер проверить деятельность «Газпрома» на признаки манипуляции рынком в целях финансовой и политической выгоды. В Брюсселе же заявили, что собранных данных по этому вопросу недостаточно, чтобы делать выводы о вине Москвы. Газета видит проблемы с газом не столько в действиях России, сколько в очевидном разладе внутри самого Евросоюза. Мол, у стран - флагманов Европы разные взгляды на способы замещения неэкологичных источников энергии, что разделило ЕС минимум на две части.
О том, что Россия не заинтересована в фантастически высоких ценах на газ, не раз говорил и президент РФ Владимир Путин. С самого начало он утверждал, что это – результат заумных решений Брюсселя, заменившего контрактные поставки газа на своповые. И если вначале он настаивал на долгосрочных контрактах, то вскоре дал указание наращивать поставки газа в Европу и без таких контрактов. Но в последние дни Европа и вовсе выкидывает такие фокусы с российским газом, будто не ей нужно это топливо.
Так, «Газпром» на этой неделе не бронирует транзитные мощности газопровода «Ямал-Европа», потому что покупатели не выставили заявок на покупку. Да, Европа перестала подавать ежедневные заявки. Нужен ей газ или нет – остается только догадываться. Но при этом по «Ямалу-Европе» газ в настоящее время качается реверсом из Германии в Польшу. То есть газ по этому трубопроводу идет в обратном направлении – из центра Европы в Польшу, а возможно, и Украину. Когда из России шло больше газа - этот реверс был виртуальным, теперь же он стал реальным.
Можно ли отсюда сделать вывод о том, что Европа вдруг перестала нуждаться в российском газе. Дело в том, что «Ямал-Европа» - одно из трех направлений, по которым сегодня в Европу поставляется российский газ. Поставки по «Турецкому потоку» и транзитом через Украину пока продолжаются, а вот транзит через Беларусь уже несколько дней простаивает, а это трубопровод мощностью 33 млрд кубометров в год. «Газпром» же утверждает, что осуществляет поставки газа по заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. Жалоб от потребителей в странах ЕС нет.
Трубопровод «Ямал-Европа» - яркий пример того, как Брюссель умышленно нагнетает газовую лихорадку в Европе. Контракт «Газпрома» на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности польского участка распределяют по заявкам на аукционах, на чем, кстати, настаивала сама Польша. В связи с этим «Газпром» бронирует мощности на транзит газа только по заявкам потребителей. А по контрактам загружается «Северный поток» (170 млн кубометров в сутки) и полностью используются транзитные мощности по контракту с Украиной (109 млн кубометров в сутки). Таким образом, «Ямал-Европа» выполняет второстепенные и вспомогательные задачи, и его подключили к поставкам только для обеспечения Европы газом в трудные дни. Но…
В последние дня американские танкеры с сжиженным природным газом (СПГ), которые направлялись в Азию, начали движение в сторону Европы. Суда прямо по ходу рейса меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше, поскольку цены там достигают новых пиков.
Это тот самый СПГ, который несколько ранее американцы переправили из Европы в Азию, где цены поднялись выше европейских. По данным Platts, спотовая цена на СПГ в Европе составляет ныне 48,5 доллара за 1 млн британских тепловых единиц (БТЕ) против 41 доллара за 1 млн БТЕ в Азии. Вот причина, по которой танкеры с СПГ из США, направлявшиеся в Азию, сменили курс и направились в Европу. В свою очередь и Австралия поставит партию СПГ в Европу впервые с 2009 года. Всего же в декабре Европа может получить 15-20 партий СПГ и еще столько же – уже в январе наступающего года. Дополнительные мощности ей оказались не нужны.
Вот как просто расшифровывается секрет газовой политики Запада. Европа нуждалась в дополнительных поставках СПГ, запасы газа в местных подземных хранилищах резко сократились. И надеялась на поставки традиционного поставщика СПГ – США, которые уже который год пытаются вытеснить из Европы российский газ и освободить объемы для своего СПГ. Но увеличение потребления СПГ в Азии и рост цен на газ в этом регионе привели к тому, что американские компании переориентировали потоки своего СПГ с европейского на азиатский рынок. Американские компании сняли с европейского рынка значительный объем газа и переправили его сначала в Латинскую Америку, а затем в Азию. А теперь американцы вновь устремились на европейский рынок в погоне за прибылью. И не исключено, что постараются выдать себя за спасителей, еще больше настраивая европейцев против Москвы, которая как раз в результате таких игр может потерпеть немалые убытки.