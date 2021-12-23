Издание отмечает, что речь идет о строительстве новой дороги в направлении села Эскипара. А это значит, что армянские власти готовятся к возвращению оккупированных в начале 90-х годов сел Газахского района. Как пишет газета, власти не хотят повторения ситуации, сложившейся после перехода части дороги Горис – Кафан под контроль Азербайджана, и заранее готовятся к строительству альтернативных дорог.

Власти Армении начали исследования для строительства альтернативной дороги в Тавушской области, граничащей с Азербайджаном. По некоторым данным, работы уже начались. Об этом пишет армянская газета «Грапарак».

«Но если в Сюнике (Зангезур – ред.) дорога была хоть и труднопроходимая, сложная, но хотя бы альтернативная, которую нужно было отремонтировать, то в Тавуше дорогу нужно строить с нуля, прокладывая через горы, что сложный и дорогостоящий процесс», - отмечает издание.

Отметим, что несколько месяцев назад российские военные были размещены в селе Эскипара (Воскепар) Тавушской области, расположенном между селами Ашагы Эскипара и Юхары Эскипара Газахского района Азербайджана.

В то время предполагалось, что размещение российских войск в Эскипаре – это подготовка к возвращению газахских сел, и российские пограничники были размещены там для обеспечения безопасности проезда на эксклавные территории Азербайджана.

Напомним, на переговорах между Азербайджаном и Арменией было согласовано создание совместной комиссии по делимитации и демаркации границ. Сообщается, что процесс начнется весной следующего года.