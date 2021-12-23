Гарри Каспаров: «Теймур Раджабов тоже носит фамилию мамы и стал одним из лучших шахматистов мира»

Уроженец Азербайджана, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в первой части интервью Youtube-каналу Levitov Chess подробно рассказал о том, как в Баку начиналась его шахматная карьера, о смене своей фамилии и о многом другом.

В частности, Каспаров вспомнил об отце азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова Борисе Шейнине, который, как и юный Гарик, занимался у Олега Приворотского.

«По соседству жил еще один ученик Приворотского – Боря Шейнин, который больших звезд с неба не хватал, - рассказывает Каспаров. - В итоге Боря станет кандидатом в мастера, но главное, что его сын – Теймур Раджабов, который тоже носит фамилию мамы (Лейла Раджабова – ред.), станет одним из лучших шахматистов мира».

Сам Каспаров до 1975 года играл под фамилией отца – Кима Вайнштейна. Но когда ему было 12 лет, было принято решение взять фамилию матери – Клары Каспаровой.

«В 1975 году самое важное для меня событие – это смена фамилии, - продолжает экс-чемпион мира. - Было ли это сделано из-за антисемитизма? И из-за этого тоже. Все складывалось в комплексе. Понятно, что с фамилией Вайнштейн было бы труднее. Правда, нельзя сказать, что фамилия Каспаров давала в Баку большие преимущества – все-таки в Азербайджане жили, а не в Ереване. Но в целом посчитали, что так будет спокойнее. Шансов, что не будут тормозить, будет больше. Летом 75-го года я стал Каспаровым. И первый турнир Гарри Каспарова был в Баку. Это был Кубок города.

В Баку в то время была очень шахматная атмосфера. В этой обстановке очень легко было расти, впитывать информацию».