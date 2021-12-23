«Крупнейший спор»: Евросоюз требует от России почти €300 миллиардов

Евросоюз обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), требуя от России €290 млрд в связи с ведением политики импортозамещения. Об этом говорится в сообщении на сайте ВТО.

«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», – цитирует РБК сообщение организации.

«Международный торговый регулятор согласился рассмотреть спор, который, как ожидается, станет одним из крупнейших по цене в ВТО», – пишут «Известия».

Сайт РБК напоминает, что 22 декабря торговый представитель США Кэтрин Тай обвинила Россию в нарушении норм ВТО по импортозамещению. По ее словам, Россия практикует преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в ИT-секторе, а также сохраняет ограничения на импорт, не связанные с наукой, в сельскохозяйственном секторе. Это ставит американских предпринимателей в экономически невыгодное положение и лишает честной конкуренции, отметила Тай.

Отвечая на это заявление Тай, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если кто-то и нарушал правила ВТО, то это США и Евросоюз своими односторонними санкциями». Она подчеркнула, что Россия была вынуждена ввести импортозамещение именно из-за ограничений, которые Евросоюз принял «под нажимом США».