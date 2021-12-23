Фархад Бадалбейли после встречи с армянами в Москве: «Мы даже о Карабахе не говорили»

Как уже ранее сообщал haqqin . az , г руппа представителей интеллигенции Азербайджана и Армении встретилась в Москве при посредничестве Российской Федерации.

- Ваши первые впечатления, Фархад бей?

- Это была очень напряженная встреча. Мы встретились впервые после 44-дневной войны. Я бы не сказал, что мы были очень искренними или раскрепощенными. Напротив, с обеих сторон ощущалось напряжение. Мы даже о Карабахе не говорили. Основная тема встречи была связана с гуманитарными вопросами, в частности с задержанными в Азербайджане армянскими солдатами, которые поднимали армянские представители, и с необходимостью обезвреживания минных полей, оставленных после войны на азербайджанской земле...

- Насколько мне известно, подобные контакты организовывались и раньше, и вы в них участвовали. Была ли разница между этой и предыдущими встречами?

- Разница колоссальная! В те годы у нас, азербайджанцев, была совершенно иная роль. Теперь мы поменялись ролями. Поэтому, безусловно, тон разговора был совершенно другим.

- Каким именно, поясните?

- Если двенадцать лет назад (Бадалбейли говорит о встрече, проходившей в 2008 году – ред.) представители Армении ощущали себя куда более свободно и даже непринужденно, предлагая нам «забыть о войне и думать о будущем», то сейчас, когда мы говорим, что война окончена и пришло время задуматься над тем, как нам, армянам и азербайджанцам, планировать нормальную жизнь, напряжение в воздухе ощущалось почти физически. Следует понимать, что мы говорили не о том, как вернуть былую дружбу – для тридцати лет войн, кровопролития и ненависти слово «дружба» как-то неуместно. Возможно, наши народы придут к этому спустя сто или двести лет. Ну а пока мы можем попробовать жить как нормальные, цивилизованные соседи. И это главное…

- И как к этой идее отнеслись армянские собеседники?

- Реакция была абсолютно нормальной. Откровенно говоря, я ожидал, что они будут более агрессивными, но этого не произошло. Представители интеллигенции Армении вели себя сдержанно, доказывая тем самым, что объективно оценивают сложившуюся ситуацию.

- Фархад бей, вы сказали, что обсуждали также реализацию культурных проектов в будущем. О чем речь? Какие культурные проекты могут создать две страны?

- Десять лет назад в Москве реализовали замечательный проект, в рамках которого был создан Южнокавказский молодежный симфонический оркестр, составленный из одаренных музыкантов Грузии, Армении и Азербайджана. Его концерты проходили при полных залах в Ереване, Баку, Тбилиси, Москве, Варшаве. Но ведь были война, жертвы, беженцы, двадцать процентов территории Азербайджана под оккупацией… Положение ужасное, и немало людей говорили нам: «Мы потеряли своих детей, свои дома, свою землю, а вы сидите с армянами в одном оркестре и даете концерты!..» Мы тогда пытались объяснить, что это - проекты будущего, что пройдут годы, и война обязательно закончится. Хотя и понимали в глубине души, что люди эти по-своему правы.

Между нашими народами пролегло тяжелое чувство враждебности, ненависти друг к другу, и я это чувствую. Возможно, в будущем наши дети и внуки будут более снисходительными друг к другу, станут лояльнее относиться к мультикультурализму и, не исключено, даже научатся прощать. Но вряд ли эти чувства будут исходить от нас. Потому что за эти тридцать лет мы достаточно настрадались.

- То есть, на ваш взгляд, налаживание нормальных отношений между армянами и азербайджанцами невозможно?

- Все возможно при доброй воле с обеих сторон. Но в любом случае это будет очень сложный и долгий процесс.

- В Азербайджане, как известно, есть армянское население, и Азербайджан хочет его интеграции...

- На сегодня в Карабахе проживают 20-30 тысяч армян. Безусловно, наша главная цель – объяснить этим людям, что им во многих отношениях выгоднее оставаться с Азербайджаном. Другими словами, нам следует обращаться не к эмоциям армян, живущих на территории Азербайджана, а к их прагматизму. И в этом плане все мои надежды связаны с экономикой и бизнесом. Общая история, аутентичность национальной кухни и схожесть музыкальных инструментов – вещи, конечно, замечательные. Но лишь когда работающий в Ханкенди армянин поймет, что выгода от работы и, главное, прибыль исходит именно от Азербайджана, когда армянские фермеры подсчитают, что продавать свой товар в Физули намного выгоднее, чем везти его в Армению, все межнациональные проблемы постепенно решатся. Ибо идеология не дает ничего, кроме вражды, в то время как бизнес приносит конкретные результаты, выгоду.

- Возможно ли участие карабахских армян в будущих встречах? Ведь принимать решение - жить или не жить в Азербайджане должны они, а не армянская интеллигенция и граждане Армении?

- Это очень сложный, я бы даже сказал, болезненный вопрос. В среде карабахских армян все еще очень силен дух экстремизма и реваншизма. Хотя до 1988 года, как многие помнят, они прекрасно жили. В НКАО работали университет на армянском языке, театр на армянском языке, музыкальное училище на армянском языке, даже названия магазинов - и те писались исключительно на армянском. Нормально жили, ездили по стране, торговали, общались…

Искусственно раздутый, махровый национализм привел карабахских армян в их нынешнее состояние. Отвечая на ваш вопрос, скажу так: если среди них найдутся миролюбивые, прагматично мыслящие лидеры, понимающие, что война им не только ничего не дала, но и, наоборот, отняла практически все, то с ними можно будет садиться за стол переговоров.

- Кто, на ваш взгляд, должен находить таких людей: Москва, Азербайджан или армянская общественность?

- Азербайджану хорошо известен этот список.

- Вы сказали, что на встрече обсуждались вопросы освобождения армянских военнослужащих и минирования азербайджанских земель. Какие аргументы выдвинула азербайджанская сторона?

- Мы объяснили, что вопрос освобождения военнопленных - не проблема вообще, их постепенно возвращают на родину. Надо только понять, что речь идет о поэтапном процессе, в рамках которого невозможно отпустить в одночасье всех до единого только потому, что на этом настаивают их адвокаты. Необходимо время, чтобы определить степень вины каждого армянского солдата, взятого в плен на поле боя.

Что же касается карт минных полей, которые Армения либо передает нашей стране в искаженном виде, либо не передает вообще, то я прямо заявил нашим собеседникам:

«Рано или поздно находящиеся в Азербайджане армянские военнопленные вернутся домой, и в этом никто не сомневается. Чего, к сожалению, не скажешь о более чем ста мирных азербайджанцах, погибших на освобожденных территориях уже после окончания второй Карабахской войны от мин».

Возможно, мои слова прозвучали слишком резко. Но я это сказал, а Гюльчохра ханум добавила:

«Вернуть жизни азербайджанцев, погибших от мин, уже нельзя. Но если ваша страна передаст нам все карты минных полей, можно будет предотвратить новые жертвы…»

- Повышался ли тон во время дискуссий?

- Как я уже говорил, все происходило в высшей степени цивилизованно. Изначально казалось, что мы вряд ли сможем держать себя в руках и говорить не повышая тона об очень болезненных вещах. В конце концов и азербайджанцы, и армяне – народ эмоциональный. Но заданный с самого начала спокойный, сдержанный тон продержался до конца встречи.

- Нужны ли, на ваш взгляд, такие встречи?

- Думаю, нужны. Прежде всего, слушая наших собеседников, мы смогли почувствовать атмосферу, царящую в Армении, настроение отдельных слоев армянского общества, среди которых, хочется верить, есть не только махровые националисты и радикальные глашатаи реванша.

Думаю, главная ценность подобных встреч – это возможность в спокойной, деловой атмосфере донести до сознания наших оппонентов, что для Азербайджана нет больше вопроса Карабаха – он решен, а потому снят с политической повестки дня. Кроме того, именно интеллигенция скорее, чем представители других слоев армянского общества, способна понять, что следующий этап выстраивания армяно-азербайджанских отношений – это вопрос интеграции карабахских армян, перед которыми стоит выбор: либо оставаться равноправными и в то же время лояльными гражданами Азербайджанской Республики, либо перебираться на ПМЖ в Армению. Третьего не дано!

- Когда будет следующая встреча? Вы определили дату?

- Не могу сказать… Может быть, в следующем году, может быть, позже, когда обстановка между нашими странами перестанет быть такой накаленной. Откровенно говоря, уверен, что в Азербайджане далеко не все однозначно воспримут нашу московскую встречу с представителями интеллигенции Армении. И это понятно: у нас тысячи погибших во время прошлогодней Отечественной войны, азербайджанские матери все еще оплакивают своих сыновей, в госпиталях немало раненых, инвалидов… Короче, нужно время, чтобы дать ранам затянуться, чтобы расчистить пути к миру и стать в обозримом будущем если не друзьями, то хотя бы не заклятыми врагами. Поэтому, думаю, такие встречи еще будут.