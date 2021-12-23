В публикации говорится, что боевые действия станут возможными, если НАТО попытается включить Украину в состав организации. Также отмечается, что расширение альянса на восток после окончания холодной войны было ошибкой, и именно это привело к современной напряженной ситуации.

России понадобится меньше суток для захвата Киева в случае гипотетического военного конфликта с Украиной, предположило издание American Thinker.

В материале издания утверждается, что для России возможное начало боевых действий не будет сопряжено «с особыми рисками ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом плане». Военная мощь России превосходит армию Украины, а если даже НАТО решится вступиться за Киев, то сократившие свой военный потенциал страны альянса не смогут соперничать с российской армией.

Политические последствия ограничатся осуждением, говорится в статье, также не будет новых экономических санкций против Москвы, поскольку это усугубит нынешний экономический спад во всем мире, вызванный пандемией коронавируса.