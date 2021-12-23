Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника

Китай успешно вывел на солнечно-синхронную орбиту Земли два спутника для различных целей с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4C", сообщает Интерфакс со ссылкой на Шанхайскую академию космических технологий (SAST).

Запуск ракеты был осуществлен сегодня утром, в 11:11 по местному времени, со стартовой площадки космодрома Тайюань.