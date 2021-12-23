На старейшем руднике Турции добыли 4 тонны золота

На старейшем золотом руднике Турции Оваджик, принадлежащем компании Koza Altın, в 2021 году было добыто 4 115 кг золота, пишет Daily Sabah со ссылкой на менеджера шахты Сердара Волкана.

По словам Волкана, результаты золотодобычи на руднике в Измире составили 145 000 унций (4 115 кг) золота. Рудник принес турецкой экономике 2,95 млрд турецких лир ($250 млн).

Менеджер напомнил, что в 2020 году в Турции добыли 42 тонны золота.

Оваджик — первый золотой рудник Турции, добыча на нем продолжается уже почти 20 лет. В общей сложности на руднике добыли 89 тонн золота.