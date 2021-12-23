Азербайджан в «зеленом» списке Эмиратов

Департамент культуры и туризма Абу-Даби обновил перечень безопасных для путешествий направлений, исключив из него некоторые страны Африки и Латинской Америки. Обновления стали ответом на ухудшение эпидемиологической обстановки в ряде стран мира. Так называемый «зеленый» список сократился с 95 до 73 стран, пишет издание «Русские Эмираты».

Согласно сообщению, в список безопасных стран попал и Азербайджан.

Кроме Азербайджана в списке Армения, Беларусь, Грузия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Латвия, РФ, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан. Путешественникам, прибывающим из стран, входящих в «зеленый» список, не нужно проходить карантин по прибытии. Новые правила вступают в силу сегодня, 26 декабря.