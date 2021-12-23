103 года Министерству труда и соцзащиты населения

Сегодня исполняется 103 года со дня основания Министерства труда и социальной защиты населения. Министерство почты, телеграфа и труда было создано 26 декабря 1918 года. С этого дня и начинается деятельность Министерства труда и социальной защиты населения.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что Министерство почты, телеграфа и труда и созданное позже Министерство труда приняли важные решения в области труда, занятости и социальной защиты, предприняли необходимые шаги для решения вопросов социальной значимости.

В результате того, что в центре политики президента Ильхама Алиева стоит принцип обеспечения благосостояния граждан, за последние годы предприняты важные шаги в направлении усиления социальной защиты населения, улучшения благосостояния, повышения возможностей трудоустройства населения, построения систем труда, занятости и социального обеспечения в соответствии с современными требованиями, говорится в сообщении Минтруда.

На основании поручений президента страны осуществляемые Министерством труда и социальной защиты населения реформы по всем направлениям своей деятельности получили широкий размах, многократно расширились программы социальной защиты и активной занятости.