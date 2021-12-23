Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 11:43

В последнее время о коррупции и хищении бюджетных средств в Центральной Азии говорят все громче, причем если раньше это были независимые или оппозиционные СМИ, то сейчас включились первые лица, государственные издания и социальные сети. Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на днях заявил генеральному прокурору страны, что начнет его уважать, «если тот будет преследовать больших хокимов». В это непросто поверить, но в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане, похоже, всерьез взялись за борьбу с коррупцией. В один день, 21 декабря, сразу три события потрясли эти республики.

Во-первых, в Казахстане за взятку в 4,5 миллиона тенге (около 10 тысяч долларов) была задержана заместитель акима (хокима) Атырауской области Бакытгуль Хаменова. И область стратегическая - главный нефтяной регион страны, а сама задержанная – чиновник в рамках Казахстана достаточно известный. Во-вторых, по итогам расследования выяснилось, что в Хавастском районе Сырдарьинской области Узбекистана должностными лицами было расхищено $7 миллионов, которые ранее выделил Азиатский банк развития для решения проблем с водоснабжением. И, наконец, в-третьих. Командующий Внутренними войсками Кыргызстана Исламбек Кенжекулов был задержан по подозрению в причастности к растрате имущества в особо крупных размерах и злоупотреблении должностным положением. По предварительным данным, речь идет об ущербе в 34 миллионов сомов (около $400 тысяч). Сообщалось, что еще три фигуранта данного дела находятся в бегах.

И суммы-то вроде не самые большие. А что три громких скандала разом – то вполне может быть и совпадением. Но вот если посмотреть на общую тенденцию, то картина начинает вырисовываться несколько иная. Впрочем, все по порядку. По данным международных исследований, суммы незаконных финансовых потоков, то есть заработанные с помощью коррупции, уклонения от уплаты налогов и транснациональной преступности, составляют: в Казахстане - $11,4 миллиарда, в Кыргызстане - $1,3 миллиарда, в Узбекистане – 2,6 миллиарда долларов. В год! Ущерб для не самых богатых государств колоссальный. Более того – создающий серьезные политические риски. Достаточно вспомнить, что в 2019 году по результатам обнародованных журналистами Кыргызстана данных о коррупции и контрабанде на таможне в стране начались массовые протесты, закончившиеся отставкой президента Сооронбая Жээнбекова. Первые лица в Нур-Султане, Ташкенте и Бишкеке сделали правильные выводы: пронизывающая все сверху донизу коррупция серьезно ослабляет их власть. Хотя бы из-за утраты доверия населения, которое на защиту этой власти никогда не встанет. А когда ее будут свергать – еще и добавит: туда им и дорога. В том же Узбекистане, как выяснилось на днях, площадь земель, выделенных 30 тысячам фермеров и дехкан, на 67 тысяч гектаров больше, чем указано в официальных документах. То есть эти гектары чиновники попросту распродали, а выручку положили себе в карман. Тут и оккупантов не нужно – местные хокимы и прокуроры, как выразился президент Узбекистана, страну и так распродадут.