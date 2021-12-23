...И полетели головы коррупционеров в Узбекистане, Казахстане, Киргизии… наша корреспонденция
В последнее время о коррупции и хищении бюджетных средств в Центральной Азии говорят все громче, причем если раньше это были независимые или оппозиционные СМИ, то сейчас включились первые лица, государственные издания и социальные сети. Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на днях заявил генеральному прокурору страны, что начнет его уважать, «если тот будет преследовать больших хокимов».
В это непросто поверить, но в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане, похоже, всерьез взялись за борьбу с коррупцией. В один день, 21 декабря, сразу три события потрясли эти республики.
Во-первых, в Казахстане за взятку в 4,5 миллиона тенге (около 10 тысяч долларов) была задержана заместитель акима (хокима) Атырауской области Бакытгуль Хаменова. И область стратегическая - главный нефтяной регион страны, а сама задержанная – чиновник в рамках Казахстана достаточно известный.
Во-вторых, по итогам расследования выяснилось, что в Хавастском районе Сырдарьинской области Узбекистана должностными лицами было расхищено $7 миллионов, которые ранее выделил Азиатский банк развития для решения проблем с водоснабжением.
И, наконец, в-третьих. Командующий Внутренними войсками Кыргызстана Исламбек Кенжекулов был задержан по подозрению в причастности к растрате имущества в особо крупных размерах и злоупотреблении должностным положением. По предварительным данным, речь идет об ущербе в 34 миллионов сомов (около $400 тысяч). Сообщалось, что еще три фигуранта данного дела находятся в бегах.
И суммы-то вроде не самые большие. А что три громких скандала разом – то вполне может быть и совпадением. Но вот если посмотреть на общую тенденцию, то картина начинает вырисовываться несколько иная. Впрочем, все по порядку.
По данным международных исследований, суммы незаконных финансовых потоков, то есть заработанные с помощью коррупции, уклонения от уплаты налогов и транснациональной преступности, составляют: в Казахстане - $11,4 миллиарда, в Кыргызстане - $1,3 миллиарда, в Узбекистане – 2,6 миллиарда долларов. В год!
Ущерб для не самых богатых государств колоссальный. Более того – создающий серьезные политические риски. Достаточно вспомнить, что в 2019 году по результатам обнародованных журналистами Кыргызстана данных о коррупции и контрабанде на таможне в стране начались массовые протесты, закончившиеся отставкой президента Сооронбая Жээнбекова.
Первые лица в Нур-Султане, Ташкенте и Бишкеке сделали правильные выводы: пронизывающая все сверху донизу коррупция серьезно ослабляет их власть. Хотя бы из-за утраты доверия населения, которое на защиту этой власти никогда не встанет. А когда ее будут свергать – еще и добавит: туда им и дорога.
В том же Узбекистане, как выяснилось на днях, площадь земель, выделенных 30 тысячам фермеров и дехкан, на 67 тысяч гектаров больше, чем указано в официальных документах. То есть эти гектары чиновники попросту распродали, а выручку положили себе в карман. Тут и оккупантов не нужно – местные хокимы и прокуроры, как выразился президент Узбекистана, страну и так распродадут.
А вот свежая статистика из Казахстана: за 11 месяцев 2021 года, по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам (КПСИСУ) Генеральной прокуратуры Казахстана, в республике было зарегистрировано 1576 коррупционных правонарушений. Из них 1056 – тяжкие, 373 – средней тяжести, 115 – небольшой тяжести и 32 – особо тяжкие. Расследование по 1185 уголовным делам завершено. Только по доказанным фактам прямой ущерб государству составил свыше 200 миллионов долларов.
Что интересно, основными коррупционерами в Казахстане являются сотрудники органов внутренних дел (163 преступления). Буквально в затылок им дышат работники акиматов (154 преступления). На третьем месте – сотрудники Министерства финансов (38 преступлений). На четвертом – Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел (26 преступлений). На пятом – Министерство обороны и Министерство сельского хозяйства (18 и 17 преступлений, соответственно).
Но все блекнет перед киргизским размахом и постановкой коррупции буквально на промышленный уровень. На юге Кыргызстана был официально создан целый рынок. На самом-то деле он пустовал, а вот по официальным данным имел просто космические доходы. Классическая «прачечная» по отмыванию денег – но каков масштаб! И каковы суммы, которые заносились в «нужные» кабинеты, чтобы на это закрывались глаза. Организаторы этого предприятия «Рога и Копыта» ведь даже налоги умудрялись платить. Небольшие, правда, не те суммы, которые наличными вывозились из страны, но все же…
Говорить о коррупции в Центральной Азии с красочными примерами – можно долго. Говорить о том, что от усилий властей Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана она станет меньше – пока рано. Но уже то, что лед тронулся, уже то, что тот же Казахстан по уровню восприятия коррупции улучшил свои позиции с 124 до 94 – не может не радовать.