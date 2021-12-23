Насколько эффективно защищают от вирусов производимые в Азербайджане маски

По ее словам, основным материалом медицинской маски является медблаум. "Этот слой, расположенный в середине трехслойной маски, предотвращает передачу вирусов извне в организм и наоборот. Однако маску нужно менять каждые четыре часа", - сказала Бабаева, слова которой приводит Trend.

Кроме того, Бабаева назвала ошибочным мнение о том, что маска не защищает от вируса: "Люди не видят медблаум в среднем слое маски. Это хорошо видно под микроскопом. Если люди увидели бы, как микробы проходят через верхний слой маски, как этот "поток" удерживается средним слоем, таких утверждений не звучало бы".