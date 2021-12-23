Талибы предупреждают США: не вмешивайтесь в дела Афганистана

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" призывает США не вмешиваться во внутренние афганские дела и заявляет, что при необходимости готово к сопротивлению. Об этом заявил замглавы МИД в правительстве талибов Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

"Я хотел бы предупредить Соединенные Штаты, чтобы они не вмешивались во внутренние дела Афганистана", - указал Станекзай, слова которого приводит афганский телеканал 1TV.

"Никто не должен думать, что афганцы устали от войны и не в состоянии себя защитить", - отметил замглавы МИД, добавив, что "в случае необходимости афганцы еще 40 лет смогут оказывать сопротивление".

По мнению Станекзая, в последние четыре месяца, с момента прихода "Талибан" к власти в Кабуле, "Афганистан впервые за последние десятилетия стал принимать собственные независимые решения".