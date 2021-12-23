Прежде всего речь идет о холодильнике. Это объясняется низкой температурой, способствующей размножению психрофильных бактерий, которые выживают в условиях от 0 до 45 градусов.

Многие считают, что самое грязное место в доме — это туалет. Однако в домах есть такие места, в которых в тысячи раз больше опасных бактерий, чем в туалете.

Многие микроорганизмы заражают продукты, но внешне это никак не проявляется.

Стиральная машина также в этом рейтинге. Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний Китая провели эксперимент в Пекине и Шанхае и обнаружили огромные скопления бактерий группы кишечной палочки и плесень.

Пользователи китайского портала также напомнили о необходимости чистки кондиционера в зимний период. В противном случае он будет накапливать микроорганизмы и может стать причиной постоянного насморка.

На четвертом месте душевая лейка, внутри которой скапливается не только плесень, но и множество бактерий.

Отмечается, что без надлежащей чистки микробы могут попасть в организм с проточной водой, вызвать диарею и другие неприятные последствия.

Замыкает список кухонная вытяжка, грязь на которой видно невооруженным глазом.