Борьба с Китаем и Россией: Пентагон готовит новую стратегию обороны США

Министерство обороны США разрабатывает новую стратегию обороны, которую могут опубликовать в начале 2022 года. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на сайт 19FortyFive.

По словам заместителя руководителя Пентагона Мары Карлин, основная задача нового плана по обороне США будет направлена на Китай. Пентагон в рамках стратегии планирует работать с союзниками и партнерами для решения иных проблем, которые метастазируют или меняются, но не исчезают, cказала Карлин.

Издание отмечает, что новый план по обороне Соединенных Штатов будет опираться на временную стратегию национальной безопасности, которую президент США Джо Байден опубликовал в марте 2021 года. В ней было выделено три основных задачи. Первая – защищать и поддерживать то, что делает США могущественным: граждан, экономику, оборону и демократию; вторая – способствовать «благоприятному распределению власти», чтобы сдерживать и мешать противникам Штатов, таким как Китай и Россия; третья - возглавить и поддерживать открытую, стабильную международную систему, которая зависит от демократических союзов, институтов и верховенства закона.