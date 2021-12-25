Никол Пашинян: Карабах не будет армянским

В частности, глава армянского правительства дал понять, что в 1993 году Совет Безопасности ООН признал Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, но с тех пор вопросом статуса региона занималась Минская группа ОБСЕ. Однако в 2016 году вопрос о статусе был снова возвращен в Совбез ООН, что является для Армении, по мнению Пашиняна, "катастрофой", так как рассчитывать на статус Карабах а в рамках этой авторитетнейшей международной площадки невозможно.

Как сообщалось ранее, в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян провел пресс-конференцию в прямом эфире «Фейсбук», во время которой сделал ряд серьезных заявлений.

Премьер-министр Армении также отметил, что «вопрос о правах проживающих в Карабахе азербайджанцев не оспаривался и не будет оспариваться. Я неоднократно говорил об этом публично. И представители кругов, ранее участвовавших в переговорах, по крайней мере в этой части, подтвердили, что Нагорно-Карабахская автономная область никогда не рассматривалась в переговорном процессе как чисто армянская единица».

Пашинян напоминает, что «Нагорно-Карабахская автономная область никогда не считалась чисто армянским союзом. Он воспринимался, наблюдался, регистрировался как армяно-азербайджанская единица, по крайней мере, с точки зрения населения».

Пашинян, объясняя возможности Карабаха претендовать на статус, отсылает слушателей к международному праву. Главным образом к двум площадкам - Совет Безопасности ООН и Минская группа ОБСЕ. В 1993 году СБ ООН признал Карабах азербайджанской территорией.

«В 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию о Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, где он признает суверенитет Азербайджана, нерушимость границ», - сказал он.

Если на площадке МГ ОБСЕ у Армении был шанс претендовать на особый статус для Карабаха, то в Совбезе это невозможно, считает премьер.

Официальному Еревану, по мнению Пашиняна, выгодно рассматривание карабахского урегулирования именно в формате МГ ОБСЕ.

Пашинян также категорически отвергает обвинения в «сдаче земель». Он подчеркнул, что если в чем и можно его обвинить как главу армянского государства, так это в том, что он отказывался мирно деоккупировать земли Азербайджана. «Меня обвиняют в «передаче земель» - на самом деле это безосновательное обвинение. Однако есть законное обвинение – в том, что я не отдавал земли.

Если бы кто-то сказал мне: «Вы должны же были понять, что выхода нет, вам просто нужно было передать эти эти территории Азербайджану, чтобы не было войны» - эти слова прозвучали бы законным обвинением. Я ведь не соглашался на это только потому, что мы ничего не получали взамен на тот момент переговоров», - заключил Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении также заявил, что никогда не соглашался с формулировкой прежних властей о том, что «Карабах никогда не будет частью Азербайджана и должен быть только армянским». «Я не согласен с этой формулировкой, потому что Карабах не мог быть полностью армянским. Если иметь в виду демографический состав населения, то никак нет. Из содержания переговоров было очевидно, что в Нагорно-Карабахской автономной области проживало армянское и азербайджанское население. Очевидно, что и власть в Карабахе не может быть полностью армянской», - сообщил он, указав, что ему приходится раскрывать секретную, конфиденциальную информацию.

Премьер-министр поставил в вину прежним властям апрельские бои 2016 года. «Их можно было предотвратить, если бы армянская сторона приняла предложение обойтись без статуса Карабаха, хотя бы сказала, что обсудит его, проявила дипломатическую гибкость. Там же были опытные дипломаты», - указал он, добавив, что режим Саргсяна предпочел представить бои как «разведку боем», то есть уже тогда Ереван начал готовить масштабную военную операцию против Азербайджана.

В итоге «наследство» режима Саргсяна, оставленное команде Пашиняна после революции 2018 года, не позволяло новым властям как-либо избежать новых боевых действий. «Я больше не хочу говорить вещи, которые меня оправдывают. Но представьте, в 2020 году я прихожу и говорю: «Люди, мы должны передать земли, и это произойдет на следующий день».

Командование Вооруженных сил говорит: «Мы не отступим ни на шаг назад», а премьер-министр, выходит, идет на уступки. Поэтому дело не в том, что я был уверен, будто война – это правильный путь», - заключил Пашинян.