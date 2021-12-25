В Турции предотвратили серию терактов

Полиция Турции задержала накануне по меньшей мере девять террористов-иностранцев в связи с их причастностью к террористической группировке «Исламское государство», сообщила турецкая газета «Сабах».

По информации источников издания, подозреваемые готовили теракты. Они были задержаны в ходе антитеррористических рейдов, осуществленных полицией в пяти районах Стамбула, во время которых были также изъяты электронные материалы пропагандистского толка и документы, связанные с организацией терактов. Национальность задержанных не уточняется, пишет ТАСС.