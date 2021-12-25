Год хуже «катастрофического» 2021-го обещают Байдену
Президента США Джо Байдена ожидает год хуже 2021-го, который обернулся катастрофой вместо ожидаемого возрождения Соединенных Штатов, пишет британская The Telegraph.
"Байден весь год наблюдал за катастрофической эрозией способности Запада влиять на события, которая не сулит ничего хорошего для выживания демократии в 2022 году", — отметил журналист Кон Кафлин.
По его мнению, Байден не оказал должного сопротивления Китаю на международной арене, в частности по вопросу происхождения COVID-19 и ситуации в Гонконге и Синьцзяне.
Также журналист считает, что Россия в наступающем году воспользуется слабостью США, чтобы укрепить свои позиции в Европе.
Кафлин также затронул тему вывода войск НАТО из Афганистана, который обернулся международным скандалом: "Благодаря необдуманному уходу Байдена Запад больше не имеет возможности отслеживать деятельность исламистских террористических групп, а бесценные минеральные богатства Афганистана оказались в руках Пекина".
Журналист приходит к выводу, что из-за промахов Байдена Запад находится в ситуации серьезного недостатка лидерства и политической воли, а обстановка в мире стала куда более опасной.