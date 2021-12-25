Год хуже «катастрофического» 2021-го обещают Байдену

"Байден весь год наблюдал за катастрофической эрозией способности Запада влиять на события, которая не сулит ничего хорошего для выживания демократии в 2022 году", — отметил журналист Кон Кафлин.

По его мнению, Байден не оказал должного сопротивления Китаю на международной арене, в частности по вопросу происхождения COVID-19 и ситуации в Гонконге и Синьцзяне.

Также журналист считает, что Россия в наступающем году воспользуется слабостью США, чтобы укрепить свои позиции в Европе.

Кафлин также затронул тему вывода войск НАТО из Афганистана, который обернулся международным скандалом: "Благодаря необдуманному уходу Байдена Запад больше не имеет возможности отслеживать деятельность исламистских террористических групп, а бесценные минеральные богатства Афганистана оказались в руках Пекина".

Журналист приходит к выводу, что из-за промахов Байдена Запад находится в ситуации серьезного недостатка лидерства и политической воли, а обстановка в мире стала куда более опасной.