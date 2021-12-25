Атака «с очень высокой точностью»: Иран имитировал ракетные удары по израильскому реактору видео

Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции смоделировали на учениях удар по израильскому атомному реактору, расположенному рядом с городом Димона в пустыне Негев. Об этом сегодня сообщило иранское информагентство Fars.

По его данным, ВВС КСИР "смоделировали атаку на израильский ядерный реактор Димона в ходе военных учений "Великий пророк-17", состоявшихся на юге страны".

Как указывает агентство, "модель реактора была поражена 16 баллистическими ракетами и пятью беспилотниками". Отмечается, что атака по модели реактора "прошла с очень высокой точностью".

20 декабря силы КСИР начали пятидневные военные учения "Великий пророк-17" на побережье Персидского залива. В маневрах принимали участие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы КСИР, а также части ополчения "Басидж".