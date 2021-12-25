Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции смоделировали на учениях удар по израильскому атомному реактору, расположенному рядом с городом Димона в пустыне Негев. Об этом сегодня сообщило иранское информагентство Fars.

По его данным, ВВС КСИР "смоделировали атаку на израильский ядерный реактор Димона в ходе военных учений "Великий пророк-17", состоявшихся на юге страны".