Атака «с очень высокой точностью»: Иран имитировал ракетные удары по израильскому реактору видео
Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции смоделировали на учениях удар по израильскому атомному реактору, расположенному рядом с городом Димона в пустыне Негев. Об этом сегодня сообщило иранское информагентство Fars.
По его данным, ВВС КСИР "смоделировали атаку на израильский ядерный реактор Димона в ходе военных учений "Великий пророк-17", состоявшихся на юге страны".
איראן מאיימת לתקוף בטילים את הכור הגרעיני בדימונה - אם ישראל תתקוף את מתקני הגרעין שלה. בסיום התרגיל הצבאי של משמרות המהפכה, שידרה הטלוויזיה בטהראן צילומים המתעדים פגיעת טילים במטרה הדומה לכור בדרום@Yoav__Zehavi pic.twitter.com/YIKdJ23dMg— כאן חדשות (@kann_news) December 24, 2021
Как указывает агентство, "модель реактора была поражена 16 баллистическими ракетами и пятью беспилотниками". Отмечается, что атака по модели реактора "прошла с очень высокой точностью".
20 декабря силы КСИР начали пятидневные военные учения "Великий пророк-17" на побережье Персидского залива. В маневрах принимали участие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы КСИР, а также части ополчения "Басидж".