Штамм коронавируса «омикрон» очень быстро распространяется по миру и вытесняет предыдущие варианты инфекции. К такому мнению пришел руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в российском Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин.

«По Дании, Норвегии, Великобритании, США мы видим, что «омикрон» очень быстро начинает вытеснять «дельту», - сказал Гущин.

При этом российский специалист не считает верным мнение о том, что омикрон может стать «живой вакциной», передает ТАСС. «Совершенно точно, штамм «омикрон» не выглядит, скажем так, вакциной от коронавируса», - добавил он.

Разновидность коронавируса с большим количеством мутаций была обнаружена на юге Африки в ноябре. Сейчас она зафиксирована более чем в ста странах.