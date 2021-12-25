Кто представлял Армению на встрече с Фархадом Бадалбейли и другими?

Как уже сообщалось, группа представителей интеллигенции Азербайджана и Армении встретилась в Москве при посредничестве Михаила Швыдкого, спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству. Азербайджанскую сторону представляли ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла, кинорежиссер Аяз Салаев и ректор Азербайджанского архитектурно-строительного университета Гюльчохра Мамедова.

С армянской стороны в ней участвовали ректор Ереванского государственного медуниверситета Армен Мурадян, художественный руководитель государственного театра кукол Рубен Бабаян, режиссер Арутюн Хачатрян и директор театра имени К.С. Станиславского Марианна Мхитарян. Встреча в подобном формате проводилась впервые после 44-дневной войны.

По словам Мхитарян, встреча деятелей культуры Азербайджана и Армении в Москве носила гуманитарный характер, политические темы не затрагивались, пишут армянские СМИ.

Мхитарян отметила, что не знает, по какому принципу определяли участников встречи. По ее словам, они в Москве не представляли руководство Армении. Встреча длилась около двух с половиной часов. Будут ли новые аналогичные мероприятия в ближайшее время, Мхитарян не знает.