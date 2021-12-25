Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 15:43

Восстановить Францию за 5 лет, за 10 – сделать европейским лидером. А еще перестать быть вассалом США и задним двором Китая. На своих предвыборных митингах кандидат от республиканцев Валери Пекресс не скупится на громкие обещания. «Леди в красном» и «холодная буржуазная блондинка из Версаля» называют ее во Франции. «Во мне две трети от Ангелы Меркель и треть от Маргарет Тэтчер», - говорит о себе она сама. Поклонница сыров и хорошего вина, особенно свежего Бри де Мо, в свободное время Валери Пекресс либо читает, либо смотрит… боксерские поединки, давней поклонницей которых является. «Помогает учиться держать удары, что совершенно необходимо в политике. И их наносить», - говорит женщина, к которой сегодня приковано внимание всей Франции, тех, кто удивляется этому ее увлечению.

Она уверена в своей победе, поскольку, как сама заявляет, «для Пятой республики наступило время правых и время политиков-женщин». «Тот факт, что республиканцы впервые в истории своей партии выставили своим кандидатом женщину, да еще и подчеркивают ее компетентность, дает им немалый шанс на победу. Теперь Валери Пекресс просто обязана сделать так, чтобы в нынешней разгоряченной и напряженной атмосфере ее экономические и социальные взгляды на будущее страны не слились с ксенофобскими и реакционными теориями, которые сейчас сотрясают Францию», - пишут о ней в прессе. Вначале были «Артек» и Пастернак Дочь известного экономиста Доминика Ру и матери-«домохозяйки», Валери с детства отличалась тягой к языкам. Прочитав в 14 лет «Доктора Живаго» - куда как серьезное чтение для подростка – она загорелась идеей выучить русский. А где это делать проще всего? Правильно, в «Артеке», куда и организовали ей в 15 лет поездку родители. Правда, девочке дали еще и «общественную нагрузку»: монахини из школы Сент-Мари убедили ее взять с собой несколько экземпляров Библии, чтобы в СССР раздать их среди «отказников». Если кто не помнит, так называли в 70-х-80-х годах прошлого века тех советских граждан, кто получил от властей отказ в разрешении на выезд из СССР. Валери этот «идеологический багаж» с собой взяла и передала его по назначению. Но в силу юности серьезных связей с советскими диссидентами у нее возникнуть не могло. Да они и не потребовались – девочка, как пишут сейчас в Париже, согласилась на сотрудничество с КГБ СССР.

«Я ходила на уроки пропаганды, пела на русском «Интернационал», - вспоминала она в дальнейшем. - И позже разочаровалась по подсказке куратора с Лубянки в Нобелевском лауреате, которым зачитывалась в Париже. Но после краха мирового коммунизма и крушения СССР Валери сразу же переметнулась к правым – стала, как и ее кураторы с Лубянки, убежденной антикоммунисткой. И, естественно, интереса к России не потеряла. Как и к одной из республик бывшего СССР. Да, вы правы, как это и принято среди французских политиков, чуть повзрослев и выбрав карьеру на политическом поприще, она тут же начала испытывать необъяснимую тягу к Армении, которую посетила в 1990 году. Умудрившись, кстати, при этом еще и получить советские водительские права. С 1990 по 1991 Валери проходила стажировку в посольстве Франции в России. И снова Москва!.. От Ширака до Макрона: вверх по карьерной лестнице Рассказывая о Валери Покресс, совершенно необходимо пояснить одно обстоятельство. Ее отец, Доминик Ру, был не просто известным экономистом и преподавателем элитного Университета Париж-Дофин (Université Paris-Dauphine), он также занимал должность генерального директора французского транспортного конгломерата Bollore, на который работает 79 тысяч человек по всему миру. Причем в самых разных сферах: от ценных бумаг до СМИ, от энергетики до принадлежащих ему плантаций каучука и пальмового масла. И, разумеется, в логистике - экспедировании грузов морским, наземным и воздушным транспортом по всему миру. Уже сам по себе этот факт красноречиво говорит о том, что, когда Валери Покресс решила начать политическую карьеру – у нее во рту уже была «золотая ложка», как говорят американцы о выходцах из таких семей.

Да, безусловно, Валери умна и прекрасно образованна, окончила Высшую школу коммерции в Париже и элитную Национальную школу администрации в Страсбурге, где была одной из лучших студенток, владеет французским, английским, русским и японским языками. Но вряд ли этого хватило бы для столь успешной карьеры: в 30 лет – аудитор Государственного совета и советник президента Франции Жака Ширака, в 34 года – член парламента, в 39 – министр высшего образования, а в 43 – министр бюджета. А главой региона Иль-де-Франс, на который приходится треть ВВП и пятая часть населения Франции, ее избрали в 2015 году, когда ей исполнилось 48 лет. Совершенно очевидно, что все эти годы ее вел и незримо поддерживал французский национальный капитал, представители которого не просто разделяли ее правые взгляды, но и формировали их, аккуратно шлифуя, чтобы совсем уже в крайность не скатывалась. И которые находили все больший отклик во Франции. В итоге, когда в августе 2021 года она публично заявила: «Место нелегала — в чартере на пути домой», а также «порядок — это в том числе Республика, которая не перегружена неконтролируемой иммиграцией под управлением мафиозных структур», то масса французов ей аплодировала. Коллеги сравнивают ее карьерный рост и путь к президентскому креслу с движением трактора – неспешным, но пробивным. И вот сейчас она вышла на финишную прямую к Елисейскому дворцу - под аплодисменты «глубинной Франции», уверенной в ее незапятнанной репутации. Правда, вероятность встретить честного политика примерно такая же, как, пойдя в магазин за хлебом, столкнуться с инопланетянами. Был в ее политической жизни и эпизод, из-за которого она чуть не стала фигуранткой громкого политического скандала.

Дело Alstom Речь идет о скандале, связанном с продажей французского флагмана энергетической и оборонной промышленности – концерна Alstom. Покупателем выступила американская General Electric. «Эта сделка стала беспрецедентной потерей суверенитета для Франции. Мы передал американцам наши самые чувствительные технологии не только в сфере атомной энергетики, но новейшие и уникальные разработки в области строительства атомных подводных лодок», - писала в те дни французская пресса. При чем здесь мадам Валери? Да при том, что сама она была в то время министром бюджета и по должности дала согласие на эту сделку. А непосредственной ее реализацией занимался ее муж, Жером Пекресс. Более того, он оказался единственным ключевым руководителем Alstom, которого американцы не уволили после поглощения. А совсем наоборот – он получил премию в размере 2 миллионов евро и должность генерального директора во французском филиале General Electric – компании GE Renewable Energy. Скандал удалось замять, но сегодня местные экономические обозреватели предупреждают: «Если Пекресс победит на выборах, то нам следует подготовиться к большой распродаже экономики Франции». Разумеется, под лозунгом «увеличения эффективности управления экономикой и снижения регулирующей роли государства», все по заветам Маргарет Тэтчер. Дудук вместо рахат-лукума В своих предвыборных выступлениях Валери Пекресс обещает новую политику во имя работы и против иждивенчества, за эффективность государственных органов и против угнетения бизнеса, за все хорошее и против всего плохого. Трудно сказать, удастся ли ей это, да и вообще успешной ли окажется ее избирательная кампания.

О внутренних проблемах Франции – как-нибудь в другой раз. Важнее другое: если Валери Пекресс все же придет в Елисейский дворец, то одним из самых актуальных для нее будет вопрос отношений с Турцией и Азербайджаном. «Заармянство» французских политиков и проистекающая отсюда напряженность в отношениях с Анкарой и Баку – это, конечно, с точки зрения западных ультралибералов и леваков, «весьма благородно», как говорил один литературный герой. Но вот с точки зрения национального французского капитала, «дочерью и выкормышем» которого является мадам Пекресс, – совершенно убыточно и ущербно. Какие там армяне с их страданиями, когда мимо пролетают многомиллионные прибыли от сотрудничества с Азербайджаном на Южном Кавказе и с Турцией в Ливии и Африке? Кому интересно камлание на дудуке, если «вкусные», как рахат-лукум, подряды уходят другим?