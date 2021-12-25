В Кремле считают, что НАТО постепенно проникает в Украину

Техника и военные инструкторы НАТО постепенно проникают в Украину, в будущем фактически может остаться только формализация этого процесса, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире «Россия-1».

«Мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям. Эта техника начинает проникать на территорию Украины, туда начинают заезжать военные инструкторы, коих там уже несколько тысяч. Постепенно НАТО проникает на территорию Украины и потом фактически останется только формализация этого процесса», - указал Песков.