«Как настоящий шахматист»: Путина назвали гроссмейстером в переговорах с США

В переговорах с Соединенными Штатами президент РФ Владимир Путин ведет себя как гроссмейстер, который просчитывает несколько ходов вперед, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин... просчитывает, как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все», — сказал Песков, отвечая на вопрос о предстоящих переговорах о гарантиях безопасности.