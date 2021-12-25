Ученые назвали животных, которые могут погибнуть из-за изменений климата

Финские ученые предупреждают о массовом вымирании оленей Арктики. По их словам, олени Лапландии могут исчезнуть как вид в результате изменений климата.

Животные привыкли к температуре окружающей среды в -50 градусов по Цельсию, а потому круглый год сохраняют плотный защитный слой. Поэтому им тяжело приспособиться к повышению температуры. Об этом сообщает BBC.

По словам экспертов, Арктика нагревается быстрее остального мира в два раза. Так, старший научный сотрудник Института природных ресурсов Финляндии Йоуко Кумпула заявляет, что северные олени не могут копать лед, а потому им приходится уходить из мест постоянного обитания в поисках новой земли с лишайником, которым можно питаться.

Оленеводство является основным источником средств к существованию для многих коренных народов в регионе Лапландии.