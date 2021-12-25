Болгарские ученые расшифровали предсказания Ванги на 2022 год

Ясновидящая Ванга предсказала события в 2022 году. Ее предвидения удалось расшифровать болгарским ученым, сообщает НТВ.

Согласно информации, Ванга говорила, что проснется болезнь, которая долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата она сумеет выбраться из-подо льда.

Также предсказано, что в следующем году многие жители планеты будут мучиться из-за нехватки питьевой воды, а индийцы столкнутся с голодом из-за аномальной жары.

В то же время, согласно предсказаниям, мировой войны в 2022 году не будет.