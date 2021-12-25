Путин заявил, что Россию «приперли» к красным линиям, и отступать некуда

Политика западных стран и США, в частности, «приперла» Россию к таким линиям, «дальше которых некуда отступать». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я хочу, чтобы всем было понятно, и у нас в стране, и за рубежом, нашим партнерам чтобы было понятно: дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда!» — сказал Путин, передает РБК.

«Ну я же уже говорил: поставят ракетные системы... на Украину, четыре-пять минут подлетного времени до Москвы. Ну, куда же нам теперь двигаться-то? Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: остановитесь! Вот в этом все и дело», — заявил российский президент.