Ученые обнаружили способность коронавируса распространяться по телу, в том числе в мозге, и размножаться за пределами легких. Как показало исследование, вирус может оставаться в организме на протяжении нескольких месяцев. Это может быть одной из причин затяжного «ковидного синдрома» после болезни у некоторых людей. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на публикацию в научном журнале Nature.

Исследование провела группа ученых, состоящая из сотрудников Национальных институтов здравоохранения США, Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, Национального института онкологии и медицинской школы университета Мэриленда. Результаты исследования еще не прошли рецензирование.

Ученые провели вскрытие 44 умерших пациентов с COVID-19 и выяснили, что вирус распространялся по всему телу даже у тех, у кого не было симптомов болезни или она протекала легко. РНК вируса обнаружили в том числе в нескольких областях мозга, следы коронавируса наблюдались спустя 230 дней после первого появления симптомов. Как полагают исследователи, коронавирус оказался способным размножаться и заражать клетки за пределами дыхательной системы.

Вместе с тем, несмотря на широкое распространение вируса по телу, вирус практически не вызывает воспаления или прямой цитопатологии (вызванных им заболеваний) за пределами легких, констатировали авторы статьи.

Ученые предположили, что долгий срок, на который вирус задерживается в организме, может быть одной из причин «ковидного синдрома», когда люди страдают от последствий заражения вирусом еще долгое время после выздоровления, отметил Bloomberg.

«На протяжении долгого времени мы недоумевали и задавались вопросом, почему долгосрочный эффект от COVID-19, как кажется, влияет на столь много систем внутренних органов. Это исследование проливает свет и может помочь в объяснении, почему «ковидный синдром» может возникать даже у людей, у которых были мягкие симптомы или их не было вообще», — пояснил Bloomberg директор центра клинической эпидемиологии системы здравоохранения Сент-Луиса по делам ветеранов в штате Миссури Зияд Аль-Али. По его словам, у некоторых людей вирус очень быстро пропадает из организма, тогда как у других остается и может приводить к долгосрочным последствиям COVID-19.