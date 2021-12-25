BBC сообщает, что телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, одного из создателей «Апполона», программы высадки на Луну, преемник телескопа «Хаббл».

Аппарат «Джеймс Уэбб» представляет собой сложную систему покрытых золотой пылью зеркал, которые защищает от солнечных лучей 60-метровый экран. Все комплектующие находятся в сложенном состоянии в отсеке «Арианы», в глубоком космосе ими займется автоматика. Его создание обошлось в 10 миллиардов долларов. Он намного крупнее и сложнее, чем его предшественники, это совершенно новый класс космического телескопа.

Главная научная новость уходящей недели — с космодрома в Латинской Америке успешно стартовала «Ариана 5», тяжелая ракета носитель с самым мощным и самым дорогим телескопом в мире «Джеймс Уэбб».

Этот мегателескоп — совместный проект американского, канадского и европейского космических агентств. К воплощению этой идеи шли почти 30 лет. Главное о «Джеймсе Уэббе» — должен найти внеземную жизнь, пишут СМИ.

«Джеймс Уэбб» позволит заглянуть в космическое пространство на порядок дальше любого доступного в данный момент оптического прибора. С помощью инфракрасного излучения ученые надеются понять, как и из чего формируются звезды и планетарные системы, сообщает NakedScience.ru.

Зеркало космического телескопа имеет диаметр в 6,5 метра. На Земле стоят и более крупные телескопы, но для космоса это пока рекорд (например, зеркало «Хаббла» — всего 2,5 м в диаметре). А чем больше размер зеркала телескопа, тем мельче детали, которые он сможет показать, и тем слабее источники света, которые он может «засечь».