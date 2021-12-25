Должен найти внеземную жизнь: NASA запустило самый мощный телескоп в истории человечества видео
Главная научная новость уходящей недели — с космодрома в Латинской Америке успешно стартовала «Ариана 5», тяжелая ракета носитель с самым мощным и самым дорогим телескопом в мире «Джеймс Уэбб».
Аппарат «Джеймс Уэбб» представляет собой сложную систему покрытых золотой пылью зеркал, которые защищает от солнечных лучей 60-метровый экран. Все комплектующие находятся в сложенном состоянии в отсеке «Арианы», в глубоком космосе ими займется автоматика. Его создание обошлось в 10 миллиардов долларов. Он намного крупнее и сложнее, чем его предшественники, это совершенно новый класс космического телескопа.
BBC сообщает, что телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, одного из создателей «Апполона», программы высадки на Луну, преемник телескопа «Хаббл».
We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!— NASA (@NASA) December 25, 2021
At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6
Этот мегателескоп — совместный проект американского, канадского и европейского космических агентств. К воплощению этой идеи шли почти 30 лет. Главное о «Джеймсе Уэббе» — должен найти внеземную жизнь, пишут СМИ.
«Джеймс Уэбб» позволит заглянуть в космическое пространство на порядок дальше любого доступного в данный момент оптического прибора. С помощью инфракрасного излучения ученые надеются понять, как и из чего формируются звезды и планетарные системы, сообщает NakedScience.ru.
Зеркало космического телескопа имеет диаметр в 6,5 метра. На Земле стоят и более крупные телескопы, но для космоса это пока рекорд (например, зеркало «Хаббла» — всего 2,5 м в диаметре). А чем больше размер зеркала телескопа, тем мельче детали, которые он сможет показать, и тем слабее источники света, которые он может «засечь».