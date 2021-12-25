Ульвия Худиева, собкор 18:17

Массовое отравление поддельным алкоголем произошло как минимум в семнадцати провинциях Турции, число погибших по этой причине в стране растет с каждым днем. В настоящее время десятки человек находятся в больницах, число умерших на 22 декабря достигло около ста человек. Правоохранительные органы обнаружили магазины и склады поддельной алкогольной продукции в более чем восьмидесяти районах, задержаны пять человек. Предполагается, что фальсификаты виски и вина, изготовленные на основе метанола, по-прежнему продаются в магазинах или нелегальных точках на всей территории Турции.

Один из погибших, 62-летний житель Анталии Хасан Сулек, - отец четверых детей. Сулек, потерявший зрение через несколько часов после того, как выпил виски, который ему подарил друг, был госпитализирован и в тот же день скончался. По словам родственников Сулека, специалисты выявили в виски наличие технического спирта, который используется для удаления красок. В другом случае 57-летний житель Мерсина, праздновавший день рождения в кругу семьи, выпив поддельный виски, впал в кому, был доставлен в реанимационное отделение больницы, где спустя трое суток, несмотря на все усилия врачей, умер. Как рассказала семья, именинник купил виски в маркете неподалеку от их дома. Судя по публикациям в турецких СМИ, большинство госпитализированных находятся в критическом состоянии. Сообщается также, что поддельные алкогольные напитки производятся в основном в подпольных цехах, но не исключено, что они также ввозятся из-за границы. Напомним, что ранее в России были зарегистрированы случаи массовых смертей от употребления поддельных алкогольных напитков. Хотя в Азербайджане подобные явления не носят, по счастью, массовый характер, отдельные случаи тяжелых отравлений и даже смертей, вызванных действием поддельного алкоголя, все-таки встречаются. Означает ли это, что объем производства подпольного алкоголя в нашей стране намного меньше, чем, к примеру, в Турции, или же азербайджанские «теневики» более профессиональны и не добавляют в «левый» алкоголь опасные для жизни человека ингредиенты? Haqqin.az напоминает, что в последний раз массовое отравление алкоголем в Азербайджане было зарегистрировано 21 декабря 2019 года. Тогда четыре человека скончались, а шестеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. В ходе расследования выяснилось, что с подпольными цехами, предлагающими дешевый «левый» алкоголь, сотрудничали даже известные бакинские рестораны Баку. В результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью, стало известно, что подпольные цеха распространяли фальшивые водку и виски также по магазинам и винным домам.

Впрочем, тот факт, что за последние два года не было зарегистрировано ни одного случая массовых отравлений, вовсе не означает, что проблемы этой больше не существует. Ибо только в этом году в нескольких регионах страны, в том числе в Баку, были выявлены подпольные цеха по производству поддельной алкогольной продукции. В октябре и ноябре этого года сотрудники МВД при участии экспертов Агентства пищевой безопасности провели две спецоперации, в ходе которых выяснилась, что «самопальные» алкогольные напитки под маркой известных брендов беспрепятственно продаются в оптовых центрах, на рынках, в ресторанах и на других объектах, действующих на всей территории Азербайджанской Республики. Что же касается «качества» подпольного алкоголя, то эксперты обнаружили в нем спирт неизвестного происхождения, представляющий реальную опасность для здоровья людей. Несколько дней назад сотрудники Агентства пищевой безопасности проинспектировали базу оптовой и розничной продажи в Баку по адресу Насиминский район, улица Мирали Гашгая, где обнаружили поддельные алкогольные напитки. Понятно, что рядовому потребителю непросто определить, где именно продают «левый» алкоголь. Ведь приходя в магазин, чтобы купить бутылку виски или вина для праздничного стола, мы не можем исследовать их качество с помощью лабораторных приборов. Ну а владелец лавки, естественно, не станет рассказывать нам, по какой дешевке он приобрёл оптом пару ящиков брендового виски или водки.

К примеру, продавец в одном из магазинов возле станции метро «28 мая» убеждал нас, что не только не продает напитки, произведенные в подпольных цехах, но и с порога гонит любого, кто сунется к нему с таким предложением. «Наш магазин – это оптовый центр, находящийся под постоянным контролем. Здесь регулярно проводятся проверки, у нас есть постоянные клиенты, и мы не хотим их терять», - сказал продавец. В Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи haqqin.az сообщили, что пациенты с жалобами на отравление алкоголем поступают довольно редко. А вот в Республиканском центре токсикологии, напротив, рассказали, что в нынешнем году смертельных случаев, по счастью, не было, зато поступило немало пациентов с диагнозом злоупотребление алкоголем или алкогольное отравление. По словам руководителя центра Азера Магсудова, среди обратившихся было немало пострадавших от употребления некачественных алкогольных напитков. А.Магсудов сообщил, что метанол, который «теневики» добавляют в производство подпольного алкоголя - очень токсичное вещество, вызывающее слепоту и зачастую вводящее человека в состояние комы. Врач-нарколог Республиканского наркологического центра Замин Алиев утверждает, что среди больных алкоголизмом есть люди, которые из-за нехватки денег употребляют технический спирт, рискуя здоровьем и даже жизнью. «Есть множество осложнений, вызванных некачественным алкоголем, - говорит З.Алиев. - Некоторых доставляли в наш центр в тяжелейшем состоянии. Обычно такие пациенты проходят длительное лечение».