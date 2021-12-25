Путин рассказал, чем займется в новогоднюю ночь

Президент России Владимир Путин рассказал, что лично выбирает подарки своим внукам, хотя и не ходит по магазинам. Новый год он намерен встретить у телевизора.

«Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам, и надеюсь, что им понравится», — сказал Путин, слова которого приводит Интерфакс.

На вопрос, чем он будет заниматься в новогоднюю полночь, Путин ответил: «Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать поздравление президента».